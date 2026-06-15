Ночью над Кубанью, Черным и Азовским морями сбили БПЛА

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями ряда российских регионов, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

По данным военного ведомства, беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым и Краснодарским краем. Также средства ПВО отработали над акваториями Азовского и Черного морей.

Накануне Минобороны России также сообщало о масштабной работе средств противовоздушной обороны. В период с 14:00 до 21:00 мск были перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотника самолетного типа. Тогда атакам подверглись Белгородская, Брянская, Владимирская, Калужская, Курская, Орловская, Ростовская, Смоленская, Тверская и Тульская области, Московский регион, Республика Крым, Краснодарский край, а также акватории Азовского и Черного морей.

На фоне сохраняющейся угрозы атак беспилотников власти Краснодарского края напомнили о действующих ограничениях на распространение информации, связанной с работой систем противовоздушной обороны и последствиями подобных происшествий.

В регионе действует запрет на публикацию фото- и видеоматериалов, содержащих сведения о работе систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, местах падения беспилотников, а также данных о расположении военных объектов и объектов критической инфраструктуры.

За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа за распространение запрещенной информации достигает 300 тыс. руб.

Власти призвали жителей и гостей Краснодарского края пользоваться официальными источниками информации и не распространять непроверенные сведения о происшествиях и действиях сил безопасности.

Мария Удовик