В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение о пожароопасности

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение в связи с высокой пожароопасностью на территории региона. По данным спасательного ведомства в течение 15 июня в отдельных муниципалитетах ожидается четвертый класс пожарной опасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточнили в краевом управлении МЧС, неблагоприятная обстановка прогнозируется местами в северо-восточных и юго-западных районах Краснодарского края. В связи с этим жителям и гостям региона рекомендовано соблюдать меры предосторожности и внимательно следить за оперативной информацией.

Спасатели напоминают, что в условиях повышенной пожароопасности возрастает риск возникновения природных возгораний. Для своевременного получения информации о возможных чрезвычайных ситуациях гражданам рекомендуют отслеживать сообщения местных телеканалов и радиостанций, а также обращать внимание на СМС-оповещения, которые направляются экстренными службами.

В ведомстве отметили, что подробные рекомендации по действиям в условиях высокой пожарной опасности размещены на официальном сайте Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Специалисты призывают граждан ответственно относиться к требованиям безопасности и соблюдать установленные ограничения.

Особое внимание спасатели рекомендуют уделять соблюдению правил пожарной безопасности на открытых территориях. В период действия предупреждения важно учитывать прогнозируемые погодные условия и оперативно реагировать на сообщения экстренных служб.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жителям и гостям региона необходимо незамедлительно обращаться за помощью по телефону 112. Для вызова пожарной охраны и спасателей также действует номер 101 с мобильного телефона и номер 01 со стационарного. Кроме того, продолжает работу телефон доверия Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю — 8 (861) 250-60-34.

Мария Удовик