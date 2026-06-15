Аэропорт Сочи возобновил обслуживание рейсов после снятия ограничений

В аэропорту Сочи отменили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые действовали около полутора часов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Ограничительные меры вводили для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. После их отмены аэропорт возобновил выполнение операций по приему и отправке рейсов.

Пассажирам рекомендовали внимательно следить за информацией о статусе своих рейсов. Авиакомпании продолжают информировать клиентов обо всех изменениях по контактам, указанным при бронировании билетов. Также актуальные сведения доводятся через аудиообъявления в терминале аэропорта.

В период действия ограничений работа воздушной гавани была скорректирована с учетом требований безопасности. После их отмены службы аэропорта приступили к восстановлению расписания полетов и обслуживанию пассажиров в соответствии с текущей ситуацией. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус рейсов у перевозчиков и следить за официальными сообщениями аэропорта и авиакомпаний.

Ранее Минобороны России сообщило о масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов на ряд российских регионов. По данным военного ведомства, с 14:00 до 21:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 104 украинских беспилотника самолетного типа.

Согласно информации Минобороны, дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Мария Удовик