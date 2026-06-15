Совокупный оборот тюменских продавцов на Ozon составил 5,5 млрд руб. за год

Совокупный оборот продавцов из Тюменской области на Ozon за 2025 год составил 5,5 млрд руб., сообщили в пресс-службе маркетплейса. Это на 15% больше, чем в предыдущем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Количество онлайн-заказов в регионе увеличилось в два раза год к году, а число активных покупателей выросло на четверть. Как уточнили в компании, на одного клиента теперь приходится на 50% больше заказов, чем годом ранее.

При этом треть всех заказов делают жители малых городов и населенных пунктов с численностью до 50 тыс. человек. Количество онлайн-заказов из таких территорий в Тюменской области выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В компании сообщили, что планируют расширять логистический центр, расположенный в регионе, к 2027 году. Инвестиции в него уже составили более 3,2 млрд руб.

Анна Капустина