Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Совокупный оборот тюменских продавцов на Ozon составил 5,5 млрд руб. за год

Совокупный оборот продавцов из Тюменской области на Ozon за 2025 год составил 5,5 млрд руб., сообщили в пресс-службе маркетплейса. Это на 15% больше, чем в предыдущем году.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Количество онлайн-заказов в регионе увеличилось в два раза год к году, а число активных покупателей выросло на четверть. Как уточнили в компании, на одного клиента теперь приходится на 50% больше заказов, чем годом ранее.

При этом треть всех заказов делают жители малых городов и населенных пунктов с численностью до 50 тыс. человек. Количество онлайн-заказов из таких территорий в Тюменской области выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В компании сообщили, что планируют расширять логистический центр, расположенный в регионе, к 2027 году. Инвестиции в него уже составили более 3,2 млрд руб.

Анна Капустина

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд