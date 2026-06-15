Пожар уничтожил 700 тюков сена в Алтайском крае

В Славгороде огонь уничтожил 140 т сена. Пожар произошел на территории села Пригородное 14 июня, сообщили в главном управлении МЧС по Алтайскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным ведомства, сгорело сено, уложенное в 700 тюков на открытой площадке. Площадь пожара составила 900 кв. м, его тушением занимались 10 человек на трех единицах техники.

Наиболее вероятной причиной возникновения пожара в краевом главке МЧС назвали неосторожное обращение с огнем.

Валерий Лавский