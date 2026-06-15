Свердловский омбудсмен: общество не смогло простить снос киосков в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга до сих пор негативно воспринимают решение городских властей о сносе нестационарных торговых объектов (НТО) по продаже печатной продукции, мороженного и выпечки, рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в интервью «Ъ-Урал». По словам омбудсмена, общество «до сих пор не может простить» чиновников. «Если кто-то считает обратное, то он это делает зря»,— подчеркнула госпожа Мерзлякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уполномоченный отметила, что особую тревогу у людей вызвал демонтаж киосков «Роспечати». «Вместо того, чтобы подготовить замену этим помещениям, они начали оправдываться, что в них никто не ходит, стали писать: "Кто теперь читает газеты? ". Но чем больше таких высказываний было, тем активнее возмущалось общество, что с ним надо считаться. Наш город, на наше счастье, — читающий»,— сказала омбудсмен.

Татьяна Мерзлякова добавила, что действия властей Екатеринбурга не сочетаются с их самопрезентацией. «Я вижу, что мэр позиционирует себя в качестве человека, который работает с людьми. И в то же время, возможно, он не досмотрел, кто-то его убедил принять решения, которые привели к недовольству горожан, что с ними не пообщались»,— пояснила она.

В 2025 году у более 1,3 тыс. предпринимателей в Екатеринбурге истекли договоры на размещение НТО в городе. Большую часть мест, на которых располагались ларьки, исключили из схемы киосков в связи с новыми требованиями законодательства и местных властей. В городе начался массовый снос НТО, который позже приостановил «до принятия адекватного решения» губернатор Денис Паслер. Во вторник, 9 июня, гордума отменила единовременную плату за право заключения договора на размещение киосков. В мэрии заверили, что изменения направлены на устранение «существенного финансового барьера для входа на рынок».

В администрации пояснили, что до поправок предприниматель вносил плату за установку НТО сразу после итогов аукциона и с этим делал ежемесячные отчисления в бюджет города. В думе тогда заявили, что соответствующий порядок «уничтожил все киоски по продаже печатной продукции» в Екатеринбурге за год. Чиновники признали, что в результате за 2025-й из 77 проведенных аукционов были признаны несостоявшимися 64 (на 43 не было желающих, на 21 заявились по одному претенденту), договоры заключили по итогам 19. В 2026 году из 44 аукционов состоялся только один, на 35 не было заявок, на девяти — только по одному желающему.

Василий Алексеев