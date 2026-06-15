Кино под открытым небом, «Легенда о Валентине» и «Реквием» Моцарта

В Ярославле на этой неделе прозвучат «Реквием» Моцарта и произведения Листа, пройдут концерт итальянской музыки в Губернаторском саду и показы фильмов в летнем кинотеатре, а также состоится концертная программа, посвященная годовщине полета Валентины Терешковой в космос. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

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Концерты

16 июня в КЗЦ «Миллениум» Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр представит концертную программу «Легенда о Валентине». Она посвящена 63-й годовщине полета в космос Валентины Терешковой. Начало в 18:30, стоимость билетов — от 200 руб. 0+

16 июня в филармонии состоится концерт фортепианной музыки «Листомания. Трансцендентные этюды и Венгерские рапсодии». В программе — каскад из творений венгерского гения мирового пианизма — Ференца Листа. На сцене — пианистка Елена Дроздова и виртуоз Петр Аверин, в репертуаре которого все венгерские рапсодии Листа. Начало концерта в 18:30, стоимость билетов — от 400 руб. 12+ После концерта в 20:30 пройдет творческая встреча с артистами.

19 июня в Доме народного творчества выступит грузинский певец Гела Гуралиа, известный по проекту «Голос». В программе — каверы мировых хитов, советских и российских композиторов и песни, написанные специально для исполнителя. Стоимость билетов — от 2 тыс. руб., начало в 19:00. 12+

19 июня в филармонии Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр, хоровая капелла «Ярославия» и солисты исполнят «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта. Lacrimosa, часть произведения, считается одной из самых трогательных в истории человечества. Моцарт не успел дописать «Реквием», его работу заканчивал ученик Франц Зюсмайер. Начало в 18:30, стоимость билетов — от 700 руб. 12+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Сорокина

Фото: Ярославский художественный музей Светлана Сорокина

Фото: Ярославский художественный музей

20 июня в Губернаторском саду выступит Светлана Сорокина с программой «Ностальгия по Италии». Зрители услышат хиты из золотого репертуара легендарных мастеров итальянской эстрады: Toto Cutunio, Chelentano, Milva, Mina, Ricchi & Poveri, Al Bano & Romina Power. Гастрономический партнер предложит закуски и напитки. Стоимость билета — 500 руб., начало в 17:00. 0+

20 июня в церкви Николы Надеина состоится концерт ансамбля духовной музыки «Лодья» — «А душа белой лебедью». Коллектив, основанный в 2008 году, исполняет духовные песнопения, колядки, народные и казачьи песни, стремясь вернуть традиции, которые были утеряны в XX веке. Стоимость билета — 650 руб., начало в 15:00. 6+

21 июня в областной библиотеке им. Некрасова состоится концерт «Через века, через года – помните!», посвященный Дню памяти и скорби. На концерте выступят Владимир Корнилов (тенор), Александр Толстухин (гармонь), Евгений Северов (фортепьяно) и вокальная группа семьи Бобохоновых. Начало в 15:00, стоимость билета — 100 руб. 16+

Спектакли

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль "13-й апостол"

Фото: Волковский театр Спектакль "13-й апостол"

Фото: Волковский театр

18 и 19 июня в Волковском театре состоятся показы премьерного спектакля «13-й апостол». Это история рождения главной поэмы русского авангарда «Облако в штанах» и обращение к сюжету о первой любви Владимира Маяковского. В спектакле играют Михаил Емельянов (Володя), Алена Тертова (Мария), Николай Лавров (Николай Уголь / Бог), Ирина Наумкина (Лиля) и другие. Начало в 18:30, стоимость билетов — от 300 руб. 16+

20 июня в ТЮЗе Ярославский камерный театр покажет спектакль «Семь долгих лет». Это инсценировка фронтового дневника актера Юрия Никулина, за плечами которого почти 8 лет службы и две войны — Финская и Великая Отечественная. В ролях Илья Гришин, Павел Камчаткин, Евгений Руссол и другие. Цена билетов — от 1 тыс. руб., начало в 18:00. 12+

Выставки и встречи

В КЗЦ «Миллениум» проходит XI Фестиваль природной фотографии «Дикий Подводный Мир» имени Дмитрия Виноградова. На фестивале представлены фотографии морских обитателей и затонувших судов. 20 июня на выставке пройдут встречи с дайверами-фотографами, экскурсия и музыкальная программа. Вход свободный, начало в 14:00. 0+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Софья Иглицкая

Фото: Ярославская филармония Софья Иглицкая

Фото: Ярославская филармония

20 и 21 июня в филармонии пройдет экскурсия-путешествие «Тайны Ярославского органа». Лауреат международных конкурсов Софья Иглицкая покажет, как устроен орган, и расскажет о том, как его привезли в Ярославль, можно ли исполнить на органе «В лесу родилась елочка» и почему инструмент звучит без микрофонов. Начало в 15:00, стоимость входного билета — 800 руб. 6+

20 и 21 июня в планетарии пройдут экскурсии «Один день из жизни космонавта». Гостям расскажут про жизнь космонавта на МКС, в том числе про их быт и жизнь в невесомости. Стоимость билета — 150 руб., состоится несколько сеансов. 6+

В Музее зарубежного искусства до 28 июня открыта выставка «Итальянская живопись XVII–XIX веков в собрании князей Юсуповых», представляющая произведения из коллекции музея-заповедника «Архангельское». Выставка посвящена собранию итальянской живописи, сформированному князем Николаем Борисовичем Юсуповым (1751–1831), известным коллекционером и дипломатом. Он приобретал картины у итальянских мастеров, включая Помпео Батони, и заказывал работы Мариано Росси. Вход на выставку обойдется в 400 руб., экскурсия — в 500 руб. 0+

Кино

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В парке на Даманском острове открылся летний кинотеатр. Показы проходят каждые пятницу, субботу и воскресенье в 16:00 и 20:00. Дневной сеанс предполагает показ мультфильма, вечерний — кино. 19 июня покажут фильм «Китайский сервиз», 1999 года, 20 июня — «Рецепт ее молодости», 1983 года, 21 июня — «Человек с бульвара Капуцинов», 1987 года. Вход свободный.

17 июня в кинотеатре в ТРЦ «Аура» состоится показ документального фильма «Лучший в мире». Фильм исследует Копенгаген, который из промышленного центра превратился в передовую лабораторию урбанистических экспериментов и стал объектом пристального внимания архитектурного сообщества. Режиссер Ханс Кристиан Пост рассматривает Копенгаген как феномен, подвергая критике капиталистические механизмы развития и действия девелоперов. Начало в 19:00, стоимость билета — 400 руб. 12+

18 июня в кинотеатре в «Ауре» состоится арт-показ фильма Федерико Феллини «Восемь с половиной», 1963 года. По сюжету успешный итальянский режиссер переживает глубокий творческий и личный кризис: он должен приступить к съемкам масштабного фантастического фильма, но не может найти вдохновение. Продюсеры требуют результата, на декорации потрачены миллионы, приглашены звезды и пресса, однако Гвидо Ансельми погружен в сомнения и разочарование в жизни. В поисках смысла всего происходящего он погружается в воспоминания детства, тайные фантазии и сумбурные сны, где реальность и вымысел неразделимы. В главных ролях: Марчелло Мастроянни, Клаудиа Кардинале, Анук Эме. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 420 руб. 16+

Алла Чижова