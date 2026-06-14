Мерзлякова высказалась против оскорблений противников храма у Театра драмы

Жители Екатеринбурга, выступившие против строительства храма Святой Екатерины в сквере около Свердловского государственного академического театра драмы в мае 2019 года, были «убежденные в своей правоте, верующие люди, внутренние чувства которых были ранены», рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в интервью «Ъ-Урал». Ранее «Сигнал. Урал» сообщил, что мэр Алексей Орлов во время прогулки с другими градоначальниками в апреле 2026 года заявил, что на акцию протеста тогда съехались «маргиналы со всей страны». Противников строительства храма называли «сумасшедшими» и в гордуме Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Мерзлякова во время интервью

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Татьяна Мерзлякова во время интервью

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мне очень запомнилось, как они вышли и взялись за руки вокруг пруда, среди них я видела только интеллигенцию. Тогда их послушали как олигархи, так и губернатор, но до подобных случаев не должно доходить: и тем, и другим надо слышать друг друга. Мне было больно слышать от интеллигентных и умных людей, когда они говорили про людей с другими взглядами плохо»,— подчеркнула Татьяна Мерзлякова, отметив, что никогда бы не назвала протестующих «маргиналами».

По словам омбудсмена, власти могли решить вопрос по скверу с людьми «в течение двух дней», если бы им одновременно не занялись резиденция губернатора, полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) и мэрия. «У них не до конца совпадали позиции, и это неправильно, в таких моментах надо быть вместе. По итогу начался разгон народа, что вообще никогда нельзя делать, с людьми надо общаться»,— добавила уполномоченный.

Стихийные митинги против строительства храма в сквере у Театра драмы прошли в 2019 году с 13 мая по 16 мая после установки временного забора. Тогда на улицу вышло до 5 тыс. горожан. За четыре дня было задержано более 100 человек, около 30 активистов арестовали. После этого президент Владимир Путин посоветовал местным властям провести опрос, чтобы горожане сами смогли выбрать территорию для строительства храма, а меньшинство «подчиниться большинству».

В голосовании приняли участие более 97,1 тыс. человек (явка составила 8,94%). Жители города могли выбрать площадку бывшего приборостроительного завода (большая часть здания принадлежит УГМК) на ул. Горького,17 или земельный участок за Макаровским мостом (находится в аренде у компании «Брусника»). Больше всего голосов — 57,66% (56 тыс. человек) получила территория завода. Альтернативный вариант поддержали 39,49% участников (38,4 тыс. человек). Дума Екатеринбурга согласилась с гражданами и без доклада приняла к сведению итоги опроса о выборе места для храма Святой Екатерины.

Василий Алексеев