Главные новости за неделю 8–14 июня. Кубань, Крым, Адыгея
В результате атаки БПЛА на тепловоз пассажирского поезда, следовавшего маршрутом «Москва—Симферополь», пострадал машинист состава. Помощник машиниста, по предварительным данным, погиб.
На ПМЭФ-2026 Краснодарский край заключил 55 инвестиционных соглашений на сумму почти 492 млрд руб.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе не наблюдается дефицита бензина. По его словам, временные сложности с поставками фиксируются на небольших АЗС.
Участник СВО Дмитрий Сидоренко, завершивший обучение по программе «Время героев», стал замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
В мае 2026 года в Краснодаре медианная полная стоимость квартир в новостройках снизилась на 2,5% за месяц и составила 7,9 млн руб.
Обломки БПЛА попали в жилой многоквартирный дом в Краснодаре. Атака произошла в ночь с 10 на 11 июня, в результате налета беспилотников пострадали люди.
За сутки 12 июня в Краснодаре выпало почти 90 мм осадков при месячной норме 65 мм. Это стало причиной подтоплений в нескольких районах города.
Ситуацию с подтоплениями в Крымском районе Кубани назвали напряженной. В станице Троицкой существует вероятность подтопления жилых домов, в четырех сельских поселениях объявлен режим ЧС.