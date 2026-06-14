В Геленджике и Анапе отменили угрозу атаки БПЛА

На территории Геленджика и Анапы сняли режим угрозы атаки беспилотников, об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края со ссылкой на глав муниципалитетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В мэрии Анапы подчеркнули, что угроза применения БПЛА на Кубани сохраняется. Ранее режим был объявлен РСЧС днем 14 июня.

По информации пресс-службы Росавиации, в аэропорту Краснодара сняли ограничительные меры на прием и выпуск воздушных судов. В Сочи и Геленджике ограничения на полеты все еще не отменены.

София Моисеенко