Полузащитник Тимур Аюпов покинул ФК «Урал»

Полузащитник Тимур Аюпов завершил выступления за футбольный клуб «Урал», сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Аюпов (справа) во время матча

Фото: ФК «Урал» Тимур Аюпов (справа) во время матча

Фото: ФК «Урал»

Футболист присоединился к команде в июле 2023 года, и за три сезона провел 91 матч, забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач. «Тимур всегда отличался работоспособностью, футбольным интеллектом и умением вести игру. Болельщики ценили его за стабильность, неуступчивость и желание биться до финального свистка в каждом эпизоде»,— добавили в пресс-службе клуба.

«С Екатеринбургом у меня связано очень много теплых, ярких моментов и воспоминаний. Могу с уверенностью сказать, что в таком замечательном городе футбольный клуб должен находиться лигой выше, и я уверен, что совсем скоро это произойдет»,— отметил в своем обращении к болельщикам Аюпов.

Ранее президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявлял, что хотел бы видеть 37-летнего нападающего Артема Дзюбу в составе клуба.

Полина Бабинцева