В фотографическом музее «Дом Метенкова» в Екатеринбурге открылась первая персональная фотовыставка Евгения Комолова «Неизменное место». В экспозиции 30 работ, на которых запечатлен пейзаж и передан меланхоличный контекст местности при смене времен года.

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Евгений Комолов родился в 1988 году в Свердловске (Екатеринбурге). Фотограф исследует в своих произведениях советский архитектурный авангард, индустриальный и постиндустриальный Урал. Ранее он принимал участие в выставках «Плотность города» (Ельцин-центр, 2023), «Свердловские адреса Бориса Ельцина» (Ельцин-центр, 2024), «Растущий организм» (Музей истории Екатеринбурга, 2024), в работе резиденции «Лаборатория документальной фотографии в Сысерти» (2024).

Фотограф в течение года снимал кадры вокруг озера Шувакиш, большая часть которого уже превратилась в болото. «Это довольно личный проект, потому что Шувакиш для меня такое место, в котором я нахожусь с детства. Для меня эта серия про убежище, про возвращение и про хрупкость в разных аспектах»,— рассказал Евгений Комолов.

По словам куратора выставки Анастасии Елизарьевой, автор смог передать мистическую атмосферу места, действуя как пейзажист эпохи романтизма. Евгений Комолов знакомится с местностью через объектив и обнаруживает живописность там, где другим сложно ее увидеть. Кроме смены времени года на кадрах можно наблюдать изменения в настроении: от спокойного летнего поля до мрачного осеннего болота. На выставке можно разглядывать яркий снимок с молодыми людьми за рулем небесно-голубой машины или всматриваться в беспросветную глубь деревьев.

Работы напечатаны на разных материалах и форматах. Такое оформление было выбрано для передачи взгляда фотохудожника: «Мне было важно показать, что Евгений — наблюдатель. В его снимках мы не видим персону фотографа, а видим место. Это авторское исследование пейзажа мне хотелось по-особенному передать в сценографии проекта»,— пояснила куратор.

Для большего погружения в атмосферу автор подготовил аудиокассету, на которой записан гитарный эмбиент и полевые записи, сделанные на Шувакише. На двух сторонах представлен звуковой пейзаж, подготовленный музыкальным проектом «Ряска». Композиция существует как самостоятельная работа и одновременно дополняет выставочный проект, предлагая еще один способ восприятия места и его среды.

Экспозиция размещена на первом этаже «Дома Маклецкого» (ул. Тургенева, 15), куда переехал «Дом Метенкова» на время ремонта своего здания на ул. Карла Либкнехта, 36.

Посетить выставку можно до 6 сентября.

София Паникова