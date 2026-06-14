В Анапе включили сирены из-за угрозы атаки БПЛА

В Анапе включили сирены из-за угрозы атаки беспилотников, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Мэрия Анапы призвала жителей и гостей курорта соблюдать меры безопасности, сохранять спокойствие и ожидать отмены сигнала.

Беспилотная опасность ранее была объявлена на всей территории Краснодарского края. В аэропортах Краснодара и Геленджика ввели временные ограничения на осуществление полетов из-за требований безопасности.

София Моисеенко