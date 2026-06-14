В Анапе объявили угрозу атаки беспилотников

На территории Анапы объявили угрозу атаки БПЛА, об этом оповестили в пресс-службе администрации города. Угроза по БПЛА также действует в Туапсинском округе и по всему Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При включении сирен жителям и гостям Анапы рекомендуют не выходить на улицу, укрыться в помещениях без окон с капитальными стенами. В случае, если тревога застала на улице, следует перейти на цокольный этаж ближайшего здания.

В мэрии Анапы напомнили о запрете на съемку и публикацию материалов, демонстрирующих работу средств ПВО и оперативных служб. Эти сведения противник может использовать в собственных целях.

Кристина Мельникова