В Анапе объявили угрозу атаки беспилотников
На территории Анапы объявили угрозу атаки БПЛА, об этом оповестили в пресс-службе администрации города. Угроза по БПЛА также действует в Туапсинском округе и по всему Краснодарскому краю.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
При включении сирен жителям и гостям Анапы рекомендуют не выходить на улицу, укрыться в помещениях без окон с капитальными стенами. В случае, если тревога застала на улице, следует перейти на цокольный этаж ближайшего здания.
В мэрии Анапы напомнили о запрете на съемку и публикацию материалов, демонстрирующих работу средств ПВО и оперативных служб. Эти сведения противник может использовать в собственных целях.