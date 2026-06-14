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Аэропорты Краснодара и Геленджика закрыли для полетов

В аэропортах Краснодара и Геленджика ввели временные ограничения на осуществление полетов днем 14 июня, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Ограничения распространяются на прием и выпуск воздушных судов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

В настоящее время на территории всего Краснодарского края объявлена беспилотная опасность. Угрозу атаки БПЛА ввели в Анапе и Туапсинском районе, о чем заявили главы муниципалитетов.

София Моисеенко

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