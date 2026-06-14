Жительницу Нижнего Тагила задержали за прикуривание сигареты от Вечного огня

В Нижнем Тагиле задержали 39-летнюю местную жительницу, которая прилюдно использовала пламя Вечного огня, чтобы прикурить сигарету. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области. В отношении нее возбуждено уголовное дело об осквернении мемориального сооружения, увековечивающего память погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны (п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, 12 июня женщина, находясь на постаменте символа воинской славы — Вечного огня, входящего в мемориальный комплекс «Аллея Славы» в Нижнем Тагиле, в присутствии других граждан использовала пламя Вечного огня для поджигания сигареты.

«Женщина была задержана сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №7 Нижнего Тагила. В беседе с сыщиками пояснила, что до того, как совершить этот кощунственный акт, она выпила две банки крепкого пива»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения.

Полина Бабинцева