Днем над Черным морем и другими регионами РФ сбили 110 БПЛА

Над Черным морем, Кубанью и Крымом, а также над другими регионами и областями сбили 110 украинских беспилотников днем 14 июня, заявили в министерстве обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Дежурные силы противовоздушной обороны отражали беспилотники в период с 07:00 до 14:00. Дроны перехватили и уничтожили над Белгородской, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Ярославской и прочими областями, также беспилотники ликвидировали над Московским регионом.

В ночь с 13 на 14 июня ПВО сбили 249 БПЛА над российскими регионами. Беспилотники уничтожали, в том числе, над Азовским морем и Республикой Крым.

София Моисеенко