«Когда все рушится, надо непременно сближаться»

Наша встреча с художественным руководителем Молодежного театра на Фонтанке Семеном Спиваком состоялась вскоре после закрытия фестиваля «Петербург. Пространство Булгакова», проходившего в Санкт-Петербурге в конце мая 2026 года. Сегодня, 14 июня, режиссер отмечает день рождения. Булгаковские спектакли, личная дата и вечные вопросы сошлись в одной точке, откуда хорошо видно и прошлое, и настоящее: что значит подставить плечо зрителю, почему Дон Кихот похож на всех нас и как остановка учит слышать себя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художественный руководитель Молодёжного театра на Фонтанке Семен Спивак

Фото: Юлия Кудряшова Художественный руководитель Молодёжного театра на Фонтанке Семен Спивак

Фото: Юлия Кудряшова

— Недавно Молодежный театр на Фонтанке проводил фестиваль, посвященный Булгакову, который заново погрузил читателя в его сюжеты, стилистику и смыслы. А что для вас сегодня Булгаков?

— Я думаю, это один из лучших писателей XX века в мире. Никому в голову не пришло бы написать такой роман, как «Мастер и Маргарита»! Или такую пьесу, как «Дни Турбиных», где действие происходит и в комнате с кремовыми шторами, и на войне. Я считаю, когда в мире происходят катастрофы, наступают «дни Турбиных». Это значит, что в трудные времена надо непременно сближаться, дружить, любить, вместе смеяться, ухаживать за женщинами, только делать все это надо невзирая на происходящее вокруг. В пьесе удивительно совмещены две линии. Сцены дружбы, любви, признаний стоят рядом со сценами войны, захвата города. Очень талантливо.

Что касается «Мастера и Маргариты», роман такой парадоксальный, такой «чувствующий»… Булгаков взял эпиграф из Гете: «...так кто ж ты, наконец? — Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Это же грандиозно!.. Он все как-то перемешал, но то, о чем он говорит, все равно понятно. Параллельно развивается действие в романе, который пишет Мастер, — про последние дни Христа, у него Иешуа Га-Ноцри. И между романами Булгакова и Мастера есть гармония, их темы пересекаются. Мне объяснил драматург Валентин Красногоров, что ударение в имени Га-Ноцри надо ставить не так, как мы привыкли, а Га-Ноцри?. Тогда имя переводится как «житель Назарета», каковым и был сам Иисус. Га-Ноцри стоит будто сверху, надо всеми, а остальные — внизу, под ним, в постоянной борьбе за справедливость. Так пишет Мастер. А Булгаков ищет справедливость по отношению к самому Мастеру и Маргарите, возвышая их над прочими. В итоге они обретают покой, они его заслужили…

— Три ваши булгаковские постановки — «Дон Кихот», «Дни Турбиных», «Кабала святош». Что вам открылось благодаря этим работам?

— Дон Кихот во многом похож на всех нас. Человек пятьдесят лет существовал сухо и привычно, а потом вдруг подумал: «Я же еще не жил!» — и вышел на борьбу со злом. Он совершает нелепые поступки, над ним все смеются, но он продолжает идти своей дорогой. К сожалению, у Булгакова в пьесу не вошла одна из моих любимых сцен из книги Сервантеса. Помните, граф, к которому Дон Кихот и Санчо Панса приехали, решил их разыграть и сказал, что у него есть деревянный конь, который поднимается в небеса. И эти два наивных человека поверили. Им завязывают глаза — якобы чтобы они не ослепли от света звезд и солнца, машут рядом какими-то дощечками, а им кажется, что они летят в небо вместе с вымышленным конем. Это же надо было придумать!.. А написал это Сервантес в тюрьме… Может быть, я один из немногих, кто прочитал его двухтомный роман целиком, хотя там есть сложные для чтения фрагменты.

В финале племянник наказывает Дон Кихота и заставляет признать, что Дульсинея Тобосская — обыкновенная крестьянка, а Дон Кихот жить без любви, без фантазии уже не может — и умирает. И почему-то, когда умирает этот чудак, всем становится очень грустно. Эта мысль и была интересна Булгакову.

Третья пьеса Михаила Афанасьевича, которую мы поставили и которая идет до сих пор с большим успехом, — «Кабала святош». Булгаков написал о Мольере, но видел в нем себя, свою непростую жизненную ситуацию. Он написал Мольера человеком, который ушел от жены и влюбился в молодую актрису: сделал его земным человеком, но в то же время смотрящим в небеса. Там есть сцены, как Мольер работает, как живет. Он дружит с королем, который его уважает и защищает. Но появляется враг, нашептывает королю, что нельзя поддерживать Мольера, и король отказывает ему в моральной защите, отчего Мольер умирает.

Я думаю, Булгаков все время «погибал» вместе со своими главными героями — с Алексеем Турбиным, Дон Кихотом, Мольером…

— Я знаю, что у вас скоро день рождения. Хочу спросить: это событие как-то меняет, как-то влияет на ваше сегодняшнее настроение? Это просто дата или она рождает особые мысли?

— Я думаю, что нет, прямого влияния день рождения не оказывает. У меня всегда рождаются какие-то планы вне зависимости от дат, я занимаюсь йогой и стараюсь всегда быть готовым к появлению новых идей. Но именно день рождения... А вот когда я недавно оказался в больнице, то внезапно осознал, что я очень взрослый. Раньше так явно этого не понимал. А тут произошла вынужденная остановка. Я лежал, думал и вдруг увидел себя со стороны.

— В некоторых ваших интервью отдельной линией проходит мысль о том, что родители — это один из главных китов. То, из чего состоит человек. Что конкретно они дали вам такого, что осталось на всю жизнь?

— Во-первых, доброту. Но она должна быть как-то защищена, поэтому нужна воля, чтобы быть добрым. У нас в семье никто не занимался творчеством. Отец был простым слесарем на заводе, а мать была заместителем заведующего отделом социального обеспечения исполкома на Украине, в городе Черновцы. Это почти в Карпатах, вокруг города горы… Я думаю, что, когда вокруг человека горы, он всегда понимает, что есть куда карабкаться.

Я очень благодарен маме за один случай. До поступления в театральную академию я ведь окончил химический факультет экономической академии. И раньше, помните, нужно было обязательно отработать три года. Я отработал год в Луге, в поселке на стекольном заводе, а потом поступил в театральную академию. Но мандатная комиссия сказала: «Если вы не достанете справку о разрешении учиться повторно, мы вас не зачислим, потому что вы не отработали положенный срок». Мать прилетела, мы поехали в Москву. Она зашла в Министерство высшего образования в девять утра, а вышла где-то в восемь вечера. И в руках у нее была справка. Если бы она тогда не взялась, меня бы не зачислили. Я сначала не понял, что она совершила. Она была против моего выбора, ей казалось, что инженер — это серьезная профессия. А потом она поняла меня и сделала невозможное. Без этого жизнь пошла бы совсем иначе.

— А был ли какой-то конкретный момент, когда вы поняли, что хотите быть режиссером? Может, в пионерском лагере?

— Это был не просто пионерский лагерь, а именно «Артек», еще тех времен. Мы увидели там совершенно замечательно организованную жизнь. Я сидел рядом с Гагариным, знаю, как звали его дочерей. Это был, по-моему, 1965 год, я был в девятом классе. Конечно, я был на седьмом небе! А первые мои театральные опыты случились позже, в экономической академии, которая находится на Марата, 27, и которой я очень благодарен. На факультетах были так называемые конкурсные вечера, и я на своем химическом всегда отвечал за них. Вот там и были сделаны первые шаги.

— Вы говорили, что в молодости хотели потрясти зрителя, а теперь хотите подставить плечо. Когда именно вы поняли это? В какой момент что-то поменялось?

— Я не могу назвать точный момент, но это произошло довольно давно. Иногда режиссер хочет поразить зрителя, как выстрелом из лука, прямо в сердце. Я три года работал в Театре имени Ленинского комсомола, сейчас это «Балтийский дом», потом два года в Театре имени Ленсовета — меня пригласил Игорь Петрович Владимиров. И вот там я поставил спектакль, который мне стал очень близок, — «Я — женщина» по пьесе Виктора Мережко. И именно там я понял, что существует так называемая мягкая сила. Когда ты не судишь зрителя, не пытаешься его ударить, а пытаешься его понять и рассказать о том, как мы живем. Вот, собственно, и все. Это было где-то 39 лет назад.

— Ваши спектакли живут десятилетиями. В чем секрет? Может быть, в том, что люди не меняются и их проблемы вечны?

— Кто-то из великих сказал, что об изменениях человека можно говорить, только имея в виду историю костюма. Люди не меняются. Проблемы одиночества, отвергнутой любви, общения с противоположным полом, устройства мира, взаимоотношений детей и отцов — вечные. Поэтому нужно поднимать общечеловеческие темы.

Режиссеры, которые не понимают этого и ставят спектакли про себя, мне не очень интересны. Наш великий петербургский режиссер Георгий Александрович Товстоногов сказал гениальную вещь: режиссер — это полномочный представитель зрительного зала. Представьте: до премьеры зритель как бы высылает своего представителя в лице режиссера и тот потом рассказывает людям о них самих. Это очень важно. Больше всего зритель любит смотреть и слушать про себя. Про соседа ему не так интересно. Спектакль ставится либо сердцем, либо умом. И если у режиссера есть способность чувствовать зрителя, то, чем он живет, даже будучи незнакомым с ним, — тогда спектакль получается. А если есть только ощущение «я все понимаю и имею право рассказывать о том, что меня волнует», спектакль зрителю ничего не дает.

Зритель приходит в театр, чтобы чувствовать. Потому что в жизни мы замороченные, мы бегаем туда-сюда, не сидим каждый вечер и не возвращаемся к себе. Человек чувствует, кто он есть, когда любит, но он не всегда находится в состоянии любви. И он идет за ней в театр. У нас в каждом спектакле есть тема любви между мужчиной и женщиной. На самом деле общение мужчины и женщины — очень сложная работа. Когда проходит первая влюбленность, надо учиться строить любовь. Не просто декларировать телесную близость, а общаться сердцами. Тело, конечно, тоже надо «кормить», но самая глубокая связь — между душами.

— Раз уж речь зашла о чувствовании, вы ведь занимаетесь йогой. Дает ли она что-то особое для проникновения в ощущения людей вам как режиссеру?

— Нет, йога занимается только духовным ростом. Понимаете, многие мои знакомые думают, что все виды йоги одинаковы, но это не совсем так. Я занимаюсь дыхательной йогой. У меня учитель двадцать лет жил на Тибете. Я до пандемии ездил к нему в Мадрид на пять-шесть дней, жил у него, и он давал мне индивидуальные упражнения. Но как происходит духовный рост, не видно. Мы же не видим, как растет ребенок, пока знакомые, не видевшие его четыре месяца, не скажут: «Боже, как он вырос!» Мать этого не замечает. Или как мы стареем по миллиметру — это незаметно. Так и здесь: незаметно изменяются мысли, отношение к жизни, отношение к себе.

— Вы говорили, что театр должен возвращать человеку чувства. А музыка в спектакле для вас — это отдельный персонаж или краска?

— Музыка — самое высокое искусство, она попадает прямо в душу. Мы и из слов пытаемся делать музыку. Я даже говорю артистам, что наша территория между слогами, между словами. Ведь человек больше всего любит смотреть на огонь и на воду. Надо, чтобы спектакль был похож или на огонь, который все время меняется, или на воду, которая все время течет. В спектакле важна каждая секунда.

Наш великий педагог в театральной академии говорил, что режиссер есть композитор борьбы. Я сразу это не понял, но лет через восемь до меня стал доходить смысл. Именно поэтому наши спектакли живут долго: они строятся как музыкальные произведения. Мы же слушаем романсы или великие сочинения Моцарта множество раз. Кстати, я испытал огромное счастье, когда года четыре тому назад ставил в Большом театре России оперу «Дон Жуан». И это еще раз утвердило меня в моих мыслях. Я влюбился в Моцарта уже не издалека, а прямо во время репетиций.

Жизнь обычна: рождение обычно, смерть обычна. А на зрителей производит впечатление именно обобщение, когда в какой-то момент человек в зале вдруг понимает: «Это же про меня!» Вот эта секунда решает все — и этот зритель становится зрителем нашего театра.

— Вы определяли талант как чувствительность и что-то детское в человеке. Но в театре особая среда: много самолюбия, конкуренции. Как чувствительному человеку тут выжить?

— Я думаю, что в театре жить тяжело, даже в самом благополучном. Я стараюсь делать так, чтобы у каждого артиста была своя роль. И артисты это знают. Они понимают, что о них думают и с ними сделают спектакль если не сегодня, то завтра.

— Вы говорили, что театру редко помогают состоятельные люди. Вашему, кажется, вообще не помогают. А нужно ли это?

— В Москве помогают. Наверное, там богатые люди более известны. Но богатый человек обычно любит балет почему-то. Мне кажется, что театр раньше был выше и шире. Но когда театр, как и медицину, и образование, назвали сферой услуг — мол, они предоставляют услуги, — все как-то сразу снизилось, скукожилось, съежилось. Изменится ли это? Надо верить. Но знаете, я часто вспоминаю Александра Македонского. Он завоевал, наверное, полмира, а то и больше. Но когда он ушел из жизни, его хоронили в гробу, в котором просверлили две дырки и вытащили руки ладонями вверх, чтобы все видели: на тот свет он ничего не может взять. Мне кажется, об этом должен знать каждый. Сейчас даже представить невозможно уровень его богатства, но ушел он с пустыми руками.

— Вы однажды сказали, что можете ощущать себя одновременно и старцем, и подростком. Кому из них сейчас интереснее жить и верно ли, что это чувство одновременное?

— Верно, конечно. Мы все состоим из противоположностей. Мы состоим из взрослого и ребенка, из «верха» и «низа». Найти сочетание, баланс очень трудно. Я думаю, что человек и ходит в Эрмитаж, или в Прадо, или в Лувр, чтобы найти эту гармонию. В живописи сразу видно: одна картина тебя балансирует, гармонизирует, а другая разрушает. Мне ближе та живопись и музыка, которая меня гармонизирует. Бах, Бетховен, Моцарт…

Театр не должен потрясать сразу. Он затягивает тебя в чужую жизнь, и ты забываешь на три часа о том, что происходит в твоей собственной. Ты отдыхаешь душой. Некоторые делают спектакли, чтобы отдохнуло тело, некоторые — чтобы отдохнула голова. У нас семь чакр, и я так думаю, что есть искусство, которое воздействует на какую-то одну чакру, а есть то, которое затрагивает их все. Мне трудно судить о своем творчестве, но я, конечно, стремлюсь к тому, чтобы спектакль давал силы. И зрителям, и артистам.

— У каждого времени свои вопросы: в молодости — кем стать, потом — с кем идти, потом — ради чего. Какой вопрос для вас главный сейчас?

— Сейчас это поиск гармонии. Как раз в связи с тем, что я лежал в больнице, это меня выбило из колеи. Считается, что перелом ноги — это удар по опоре, но мне кажется, удар пришелся и по душе. Поэтому идет одновременная работа и с душой, и с телом. Это самое главное на данный момент. А что будет завтра — посмотрим.

Беседовала Анна Кашурина