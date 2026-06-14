В Краснодаре ликвидируют подтопления в круглосуточном режиме

Оперативные и коммунальные службы Краснодара осуществляют откачку воды после залповых ливней в круглосуточном режиме, сообщили в пресс-службе администрации города. Сейчас спецтехника работает в районе 9-го километра на улице Ярославской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Емельянов Фото: Сергей Емельянов

«Работы будут производиться до полной ликвидации подтоплений»,— заявили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Одновременно работы ведутся в Музыкальном микрорайоне, на улицах Аксайская, Тополиная, им. Бабушкина, им. Мокия Гулинка. Откачка воды завершена по улице им. Мусоргского.

Ситуацию с подтоплениями в Краснодаре на постоянной основе мониторят специалисты ЕДДС, о чем также сообщили в городской администрации.

София Моисеенко