Директор СУНЦ УрФУ Лариса Манылова уходит в отставку

Директор специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) Лариса Манылова покидает свою должность с 1 июля. Как сообщили в пресс-службе вуза, заявление об увольнении написано по собственному желанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лариса Манылова

Фото: Пресс-служба УрФУ Лариса Манылова

Фото: Пресс-служба УрФУ

«Идет отбор претендентов на пост руководителя университетского лицея»,— добавили в пресс-службе УрФУ.

Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) — структурное подразделение УрФУ, созданное в 1990 году. Центр осуществляет углубленное дифференцированное обучение по программам основного общего и среднего общего образования. Здесь обучаются школьники с 8-го по 11-ый класс, а образовательный процесс организован по восьми профильным направлениям.

Планируется, что осенью 2026 года СУНЦ переедет в новое здание в микрорайоне Новокольцовский. В свою очередь, в действующем здании центра на улице Данилы Зверева, 30 в Екатеринбурге разместится общеобразовательная школа.

Полина Бабинцева