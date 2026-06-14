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Над Краснодарским краем, Крымом и другими регионами сбили 110 БПЛА

За прошедшие часы 14 июня над регионами России ликвидировали 110 украинских беспилотников, об этом сообщает министерство обороны России.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В период с 07:00 до 14:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили украинские БПЛА над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря. Также сбития зафиксированы над Белгородской, Брянской, Владимирской, Орловской и другими областями.

В настоящее время на территории Краснодарского края объявлен режим беспилотной опасности. Угроза атаки БПЛА введена в Туапсинском районе.

Кристина Мельникова

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