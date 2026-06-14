Над Краснодарским краем, Крымом и другими регионами сбили 110 БПЛА

За прошедшие часы 14 июня над регионами России ликвидировали 110 украинских беспилотников, об этом сообщает министерство обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В период с 07:00 до 14:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили украинские БПЛА над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря. Также сбития зафиксированы над Белгородской, Брянской, Владимирской, Орловской и другими областями.

В настоящее время на территории Краснодарского края объявлен режим беспилотной опасности. Угроза атаки БПЛА введена в Туапсинском районе.

Кристина Мельникова