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В Туапсинском округе объявили угрозу атаки БПЛА

Днем 14 июня в Туапсинском округе ввели режим угрозы атаки беспилотников, об этом заявил глава муниципалитета Сергей Бойко.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При включении сирен жителей и гостей Туапсинского округа призывают уйти подальше от окон и укрыться в помещениях без остекления. Для укрытий запрещается использовать автомобили, опасно для жизни прятаться под стенами многоквартирных домов.

Сергей Бойко рекомендовал сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала.

София Моисеенко

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