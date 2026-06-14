В Туапсинском округе объявили угрозу атаки БПЛА

Днем 14 июня в Туапсинском округе ввели режим угрозы атаки беспилотников, об этом заявил глава муниципалитета Сергей Бойко.

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При включении сирен жителей и гостей Туапсинского округа призывают уйти подальше от окон и укрыться в помещениях без остекления. Для укрытий запрещается использовать автомобили, опасно для жизни прятаться под стенами многоквартирных домов.

Сергей Бойко рекомендовал сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала.

София Моисеенко