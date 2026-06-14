Прокуратура Кубани контролирует обстановку с паводками в регионе

Прокуратура Краснодарского края продолжает надзорное сопровождение паводковой обстановки, об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Затопления в нескольких муниципалитетах Кубани были спровоцированы повышением уровня воды в реках из-за обильных осадков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Крымского района Краснодарского края Фото: Администрация Крымского района Краснодарского края

По информации пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, Крымская межрайонная прокуратура и работники иных территориальных прокуратур дают оценку фактической обстановки, состояния дамб и защитных сооружений. Также сотрудники правоохранительных органов проводят мониторинг готовности сил и средств к оперативному реагированию на случай возникновения ЧС.

При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, подчеркнули в ведомстве. Ситуацию с паводками поставили на контроль в прокуратуре Краснодарского края.

В четырех сельских поселениях Крымского района в настоящее время введен режим чрезвычайной ситуации, речь идет о Троицком, Киевском, Южном и Кеслеровском поселениях.

Кристина Мельникова