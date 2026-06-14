Ситуацию с подтоплением в Крымском районе назвали напряженной

Обстановку с подтоплением территорий в Южном сельском поселении Крымского района назвали напряженной в администрации муниципалитета. По данным мэрии, вода приближается к хутору Плавни с затопленных сельскохозяйственных угодий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Крымского района Краснодарского края Фото: Администрация Крымского района Краснодарского края

Жителям хутора и сельского поселения рекомендовали подготовить документы, личные вещи и предметы первой необходимости. По информации администрации Крымского района, пункт временного размещения для граждан организовали в хуторе Новотроицком на базе школы №22.

При ухудшении обстановки в зоне подтопления включат сирены. Власти подготовили транспорт для перевоза граждан в пункт временного размещения.

Во избежание ограничения автомобильного движения и подтопления хутора Плавни на автодороге «Славянск-на-Кубани-Крымск» выставили посты наблюдения на уровнем воды. На участке произвели обваловку автомобильной дороги.

Кристина Мельникова