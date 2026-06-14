МЧС предупредило свердловчан о сильных ливнях, грозах и шквалистом ветре 14 июня

В отдельных районах Свердловской области 14 июня в ближайшие два часа и до конца суток ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный шквалистый ветер до 25 м/с. Об этом предупредили в пресс-службе регионального управления МЧС. В связи с непогодой жителям региона рекомендовано соблюдать меры предосторожности.

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В частности, гражданам советуют избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными конструкциями и линиями электропередачи, а также заранее закрепить предметы, которые могут быть сорваны ветром. При граде рекомендуется укрыться в помещениях.

На время грозы спасатели рекомендуют закрыть окна и двери, отключить электроприборы и не приближаться к элементам электросети, водостокам и антеннам. Владельцам частных домов советуют проверить дренажные системы.

При нахождении на водоемах населению предписано немедленно покинуть акваторию при приближении грозового фронта. Водителям рекомендуется остановиться в безопасном месте и переждать непогоду в автомобиле.

Полина Бабинцева