В Тюменской области запретят движение большегрузов в жару
В Тюменской области с 22 июня по 15 августа ограничат движение тяжеловесного транспорта в жару. Как сообщили в информационном центре правительства региона, ограничение коснется автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Запрет будет действовать при температуре воздуха 32 градуса и выше.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Мера вводится в целях сохранения дорожного покрытия и предотвращения образования колейности, которая может образовываться в жару.