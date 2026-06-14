В Тюменской области запретят движение большегрузов в жару

В Тюменской области с 22 июня по 15 августа ограничат движение тяжеловесного транспорта в жару. Как сообщили в информационном центре правительства региона, ограничение коснется автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Запрет будет действовать при температуре воздуха 32 градуса и выше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Мера вводится в целях сохранения дорожного покрытия и предотвращения образования колейности, которая может образовываться в жару.

Полина Бабинцева