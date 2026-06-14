В Краснодаре 73 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Краснодаре 100 баллов по ЕГЭ получили 73 выпускника школ, об этом сообщил глава города Евгений Наумов, делясь первыми результатами единого государственного экзамена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам Евгения Наумова, 48 выпускников написали ЕГЭ по литературе на 100 баллов, химию сдали на максимальный балл 23 одиннадцатиклассника, еще двое учащихся получили максимальную оценку по истории.

«Поздравляю выпускников с успешной сдачей экзаменов. Теперь им обеспечено поступление в ведущие вузы России. Конечно, мы будем ждать их в высших учебных заведениях родной Кубани»,— заявил мэр Краснодара.

Впереди у выпускников ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам.

Кристина Мельникова