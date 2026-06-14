Россиянина депортировали из Вьетнама за вылов мидий в Новороссийске

Гражданина России, находившегося в международном розыске за незаконный вылов мидий в Черном море, задержали в аэропорту Хошимина. Россиянина депортировали из Вьетнама, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным МВД России, в 2021 году мужчина, состоявший в группе с другими злоумышленниками, с использованием транспорта и снаряжения для подводных работ выловил в районе Новороссийска более 4,5 тыс. черноморских мидий. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В рамках уголовного дела к ответственности привлекли всех участников вылова, кроме фигуранта, скрывшегося за границей. Его объявили в международный розыск, после чего было установлено, что мужчина находится на территории Вьетнама. Россиянина поместили в депортационный центр.

По прибытии в Москву гражданина передали сотрудникам линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево.

Кристина Мельникова