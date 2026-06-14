В трех муниципалитетах Кубани оценивают ущерб от подтоплений

С подтопленных территорий откачивают воду в трех муниципалитетах Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе региона. В Лабинске, Краснодаре и Калининском районе работают оценочные комиссии для фиксации нанесенного ущерба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вячеслав Рыжков Фото: Вячеслав Рыжков

Согласно сведениям оперативного штаба Кубани, в Краснодаре накануне произошло подтопление 89 придомовых территорий, вода зашла в семь цокольных помещений МКД и 74 частных дома. В краевой столице производят откачку ливневых вод, в работах задействованы 14 человек и 24 единицы техники.

В Лабинске из-за обильных осадков зафиксированы подтопления на трех придомовых территориях, вода заходила в один дом. В Калининском районе затопление установлено на 16 придомовых территориях и в двух домовладениях.

В четырех сельских поселениях Крымского района ввели режим чрезвычайной ситуации из-за прорыва дамбы реки Кубань. В станице Троицкой подготовили пункт временного размещения граждан из-за угрозы подтопления жилых домов.

Кристина Мельникова