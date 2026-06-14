Из-за прорыва дамбы в сельских поселениях Крымского района ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели в четырех сельских поселениях Крымского района Краснодарского края из-за прорыва дамбы реки Кубань в районе хутора Западного. Об этом сообщила администрация муниципалитета в канале «Макс».

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В настоящее время режим ЧС введен в Троицком, Киевском, Южном и Кеслеровском сельских поселениях. В результате прорыва дамбы вода из реки Кубань также продолжает поступать на сельскохозяйственные земли, наполняется Афипский канал.

Согласно сведениям администрации муниципалитета, существует угроза затопления жилых домов в станице Троицкой. Жителей оповестили о возможной эвакуации, пункт временного размещения организовали в станичном Доме культуры.

Кристина Мельникова