Жительница Крыма погибла в результате атаки ВСУ

Пожилая женщина скончалась от травм, полученных при атаке беспилотников по городу Саки минувшей ночью. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Глава республики отметил, что гибель женщины является невосполнимой потерей для ее родных и близких. Он сообщил, что органы власти окажут семье погибшей необходимую помощь и поддержку.

Сергей Аксенов также призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

В ночь с 13 на 14 июня, согласно сведениям Минобороны России, средства ПВО сбили 249 украинских беспилотников над регионами РФ. Отражение БПЛА осуществляли в том числе в Крыму и над акваторией Азовского моря.

Кристина Мельникова