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Жительница Крыма погибла в результате атаки ВСУ

Пожилая женщина скончалась от травм, полученных при атаке беспилотников по городу Саки минувшей ночью. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Глава республики отметил, что гибель женщины является невосполнимой потерей для ее родных и близких. Он сообщил, что органы власти окажут семье погибшей необходимую помощь и поддержку.

Сергей Аксенов также призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

В ночь с 13 на 14 июня, согласно сведениям Минобороны России, средства ПВО сбили 249 украинских беспилотников над регионами РФ. Отражение БПЛА осуществляли в том числе в Крыму и над акваторией Азовского моря.

Кристина Мельникова

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