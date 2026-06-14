Жительница Крыма погибла в результате атаки ВСУ
Пожилая женщина скончалась от травм, полученных при атаке беспилотников по городу Саки минувшей ночью. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Глава республики отметил, что гибель женщины является невосполнимой потерей для ее родных и близких. Он сообщил, что органы власти окажут семье погибшей необходимую помощь и поддержку.
Сергей Аксенов также призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
В ночь с 13 на 14 июня, согласно сведениям Минобороны России, средства ПВО сбили 249 украинских беспилотников над регионами РФ. Отражение БПЛА осуществляли в том числе в Крыму и над акваторией Азовского моря.