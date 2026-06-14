В Краснодаре ограничат движение через ж/д переезд на Симферопольской
На улице Симферопольской в Краснодаре временно ограничат движение транспорта через железнодорожный переезд с 15 по 16 июня. Об этом сообщили в дептрансе Краснодара.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Движение на железнодорожном переезде ограничат на 12 часов, с 20:00 15 июня до 08:00 16 июня. На участке специалистами «РЖД» будут проводиться дорожные работы.
При производстве работ движение будут перекрывать поочередно по одной полосе. В зоне ж/д переезда будут дежурить сигналисты.
Водителей призвали быть внимательными и заранее планировать маршруты.