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В Краснодаре ограничат движение через ж/д переезд на Симферопольской

На улице Симферопольской в Краснодаре временно ограничат движение транспорта через железнодорожный переезд с 15 по 16 июня. Об этом сообщили в дептрансе Краснодара.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Движение на железнодорожном переезде ограничат на 12 часов, с 20:00 15 июня до 08:00 16 июня. На участке специалистами «РЖД» будут проводиться дорожные работы.

При производстве работ движение будут перекрывать поочередно по одной полосе. В зоне ж/д переезда будут дежурить сигналисты.

Водителей призвали быть внимательными и заранее планировать маршруты.

Кристина Мельникова

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