В Свердловской области 11-летний подросток погиб при падении с электросамоката

В Пышминском районе Свердловской области 11-летний подросток погиб в результате падения с электросамоката. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Инцидент произошел 12 июня около 17:30 в селе Трифоново на улице Ленина. Подросток, управляя электросамокатом Kugoo E2, двигался по проезжей части и не справился с управлением, после чего опрокинулся. Подростка с травмами доставили в больницу, где он впоследствии скончался.

Установлено, что мощность электросамоката Kugoo E2 превышает 250 Вт. Для него необходимо водительское удостоверение категории «М», которого у школьника не было.

Известно, что электросамокат подростку подарили родители в 2026 году. В ведомстве добавили, что родители знали о запрете, однако допустили использование электросамоката. Отмечается, что у подростка также отсутствовали средства пассивной защиты.

На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы провели осмотр, изъяли транспортное средство и опросили свидетелей.

В настоящее время материалы проверки направляются в подразделение по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении законных представителей к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ).

Полина Бабинцева