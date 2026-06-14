В Анапе могут запретить купание в море из-за ухудшения погоды

На территории Анапы прогнозируют резкое ухудшение погоды в течение дня 14 июня, сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на данные Краснодарского ЦГМС. При прохождении грозового фронта купание в море строго запрещено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В течение суток в Анапе ожидаются сильные дожди с грозой, градом и сильным ветром. Управление гражданской обороны и защиты населения Анапы призывает жителей и гостей курорта соблюдать меры безопасности и усилить контроль за детьми. При планировании поездок по Краснодарскому краю рекомендуется учитывать погодные условия.

София Моисеенко