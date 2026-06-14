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В Екатеринбурге арестовали одного из участников нападения на пассажиров автобуса

Академический районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 8 августа одного из участников нападения на пассажиров городского автобуса — А. Игидова. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч.2 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что в городском автобусе несколько молодых людей напали на девушку, а потом избили пассажира, который за нее заступился. Инцидент произошел 6 июня на маршруте №64. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). По версии органов предварительного расследования, одним из нападавших был А. Игидов.

Полина Бабинцева

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