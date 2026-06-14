Больше 40 рейсов задерживаются в аэропортах Кубани
В аэропортах Краснодарского края задерживаются более 40 рейсов из-за вчерашних ограничений на осуществление полетов. Об этом сообщает «Бизнес FM Краснодар».
Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ
Согласно сведениям онлайн-табло аэропортов, в Сочи опаздывают 12 рейсов на вылет и 18 на прилет, в Краснодаре задержаны пять рейсов на вылет и четыре рейса на прилет. В Геленджике в общей сложности задерживаются пять рейсов.
Ограничения на полеты в аэропортах Кубани вводились 13 июня в связи с обеспечением требований безопасности. В настоящее время пассажиров призывают отслеживать расписание через онлайн-табло.