На АЗС «ТЭС» в Севастополе отпускают бензин по QR-кодам

Бензин на заправках сети АЗС «ТЭС» в Севастополе 14 июня будут отпускать по QR-кодам, об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Губернатор Севастополя заявил, что QR-код для заправки топлива на автозаправках сети АЗС «ТЭС» можно получить через специальный чат-бот. В целях оптимизации нагрузки был изменен порядок его работы, и у пользователей появилась возможность ввести регистрационный номер транспортного средства заранее, до запуска выдачи кода.

После получения QR-кода необходимо выбрать вид топлива и направить заявку. Количество доступных QR-кодов, как отмечает Михаил Развожаев, ежедневно соответствует объему топлива в свободной продаже на сутки. Полученный 13 июня код можно использовать до 21:00 14 июня, по одному коду есть возможность заправить только одну машину.

Утром 14 июня Михаил Развожаев оповестил жителей, что на заправках «АТАН» в свободной продаже будет представлено топливо АИ-92 и АИ-95 Ultra, а также ДТ Ultra на восьми АЗС.

Кристина Мельникова