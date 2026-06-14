Над Крымом и другими регионами РФ сбили 249 беспилотников

В ночь с 13 на 14 июня над регионами России силы ПВО сбили 249 украинских беспилотников, сообщает Министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В период с 20:00 13 июня по 07:00 14 июня беспилотники сбивали над Крымом и акваторией Азовского моря, а также над Воронежской, Брянской, Белгородской, Тверской и другими областями.

В течение дня 13 июня угрозу атаки беспилотников объявляли в Туапсинском округе, Анапе, Геленджике и Новороссийске. Об этом сообщали главы муниципалитетов.

София Моисеенко