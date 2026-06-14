Мерзлякова заявила о риске увеличения числа обращений от бойцов после конца СВО

Количество обращений от участников специальной военной операции (СВО) «только увеличится» после завершения боевых действий, рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в интервью «Ъ-Урал». По словам омбудсмена, наибольшее число писем будет посвящено вопросам здоровья, труда и занятости, в связи с чем она призвала готовиться к этому органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС), архивы и Минобороны РФ. «Будет затребовано максимальное количество бумаг. Я не думаю, что все они к этому готовы»,— подчеркнула уполномоченный.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Татьяна Мерзлякова во время интервью

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Госпожа Мерзлякова предостерегла, что после завершения СВО может настать «сложный период обиды за то, что пока они там воевали, здесь для них где-то что-то не сделали». «Мы знаем, где нехватка кадров, но есть разные причины, по которым не получится трудоустроить туда именно нашего солдата»,— сказала она.

С этим омбудсмен заверила, что власти уже ведут подготовку к возвращению бойцов. По ее словам, ученые Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) на средства гранта от администрации президента обучают психологов и психотерапевтов, работающих с ветеранами боевых действий. «Хожу обязательно на их занятия. Уделяю большое внимание спорту инвалидов, их клубам по интересам, чтобы они чувствовали интерес к жизни»,— добавила уполномоченный.

Ранее, в ноябре 2024 года, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога заявил, что участникам СВО не грозит афганский синдром, если государство начнет с «ребятами, которые возвращаются с СВО, заниматься, увлекать их». Впрочем, госпожа Мерзлякова не исключила риск увеличения конфликтов в обществе с участием бойцов. «Я пережила возвращение ребят из Афганистана, слышала их возмущения, что пока они были там, люди здесь себе построили квартиры, что позже привело к захвату домов. Нам надо быть готовым ко всему. Если Артем Владимирович, а он у нас просто святой человек, он очень много занимается военными и уважаем ими, думает, что мы решим все эти проблемы, то мы справимся»,— заверила омбудсмен.

В ходе отчета о работе за 2025 года в марте Татьяна Мерзлякова сообщила, что количество обращений в аппарат уполномоченного вновь превысило показатель предыдущего года и составило 50,6 тыс. (против 49,9 тыс. в 2024-м). Число писем с призывом защитить права военных возросло с 45,5% до 63,7% (от общего числа), уральцев стали больше волновать темы поиска без вести пропавших (рост за год с 44,1% до 57,4%), непредоставленных социальных гарантий и компенсаций (с 4,4% до 7,1%) и социальной защиты семей, потерявших кормильца (с 4,6% до 6,4%). Вторе место среди обращений заняла тема права на жилище (4,9% от общего числа), третье — защита прав в учреждениях уголовно-исполнительной системы (3,4%).

Татьяна Мерзлякова является рекордсменом среди всех региональных омбудсменов в России по времени работы на посту. За 25 лет ее аппарат рассмотрел более 1 млн обращений и выстроил работу со всеми руководителями подразделений Центрального военного округа (ЦВО) для решения большего числа вопросов по теме СВО. В своем первом интервью после переизбрания на шестой срок уполномоченный рассказала о готовности властей к возвращению бойцов, высказалась о закрытии правозащитных организаций и не исключила проведения широкой амнистии.

Об итогах 25 лет работы Татьяны Мерзляковой на посту омбудсмена и планах до 2031 года — в ее интервью «Ъ-Урал».

Василий Алексеев