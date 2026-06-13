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В ДТП погиб главный режиссер Новороссийского драмтеатра Евгений Кушпель

Евгений Кушпель, главный режиссер и художественный руководитель Новороссийского муниципального драматического театра им. В.П. Амербекяна, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия вечером 13 июня. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Мах-канале.

Фото: @kravchenko_glava_nvrsk

Фото: @kravchenko_glava_nvrsk

Евгений Кушпель был заслуженным работником культуры Краснодарского края, ветераном труда, а также лауреатом звания «Патриот города-героя Новороссийска». Помимо работы в театре, он снялся более чем в 70 фильмах и сериалах. Также он выступал ведущим ключевых городских мероприятий — патриотической акции «Бескозырка», парада Победы и других.

Мэр назвал гибель режиссера «не восполнимой утратой» для города.

Информации о причинах и обстоятельствах аварии на момент публикации не поступало. Мэр выразил соболезнования семье погибшего.

Наталья Решетняк

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