В ДТП погиб главный режиссер Новороссийского драмтеатра Евгений Кушпель
Евгений Кушпель, главный режиссер и художественный руководитель Новороссийского муниципального драматического театра им. В.П. Амербекяна, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия вечером 13 июня. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Мах-канале.
Фото: @kravchenko_glava_nvrsk
Евгений Кушпель был заслуженным работником культуры Краснодарского края, ветераном труда, а также лауреатом звания «Патриот города-героя Новороссийска». Помимо работы в театре, он снялся более чем в 70 фильмах и сериалах. Также он выступал ведущим ключевых городских мероприятий — патриотической акции «Бескозырка», парада Победы и других.
Мэр назвал гибель режиссера «не восполнимой утратой» для города.
Информации о причинах и обстоятельствах аварии на момент публикации не поступало. Мэр выразил соболезнования семье погибшего.