Главные новости за 13 июня. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае медианная цена мороженого в период с 1 апреля по 17 мая 2026 года составила 58 руб., что на 9% выше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом число покупок снизилось на 10%.

За минувший сутки, 12 июня, в Краснодаре выпало почти 90 мм осадков при месячной норме в 65 мм.

Минобороны России сообщило о массированной атаке беспилотных летательных аппаратов в ночь на 13 июня. По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 177 украинских БПЛА, в том числе над Краснодарским краем и Крымом.

В ночь на 13 июня Темрюкский район Краснодарского края подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Произошло возгорание на территории морского терминала. Один человек погиб.

Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в порту Тамань Краснодарского края после атаки беспилотных летательных аппаратов.

Следственный комитет России заявил о намерении расследовать обстоятельства атак украинских вооруженных формирований в ряде регионов РФ и дать им уголовно-правовую оценку. В том числе расследуется дело после атаки на Темрюкский район.

В Севастополе в результате атаки БПЛА повреждены окна в квартирах и автомобиль.

В Краснодаре продолжаются работы по ликвидации последствий сильного ливня с градом. В городе зафиксировано 276 обращений, связанных с откачкой воды: 155 — о подтоплении проезжей части и 121 — о подтоплении придомовых территорий.

По итогам января—мая 2026 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна составил 108,5 млн тонн, увеличившись на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ширина прорана, образовавшегося на дамбе в районе хутора Западного Крымского района, к 13 июня достигла 80 м.