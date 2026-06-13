На химзаводе в Крыму произошла аварийная ситуация

На предприятии «Титановые инвестиции» в Армянске произошла аварийная ситуация. Об этом сообщил глава администрации города Василий Телиженко, который прибыл на место проведения аварийно-восстановительных работ. Подробности происшествия официально не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы города, к ликвидации последствий привлечены все необходимые службы, специалисты выполняют мероприятия по устранению аварии.

На территории предприятия также работают специализированные лаборатории. Как заявил господин Телиженко, проведенные замеры не выявили превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Власти призвали жителей сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на информацию из официальных источников.

Вячеслав Рыжков