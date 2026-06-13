В 2026 году грузооборот в портах Азово-Черноморского бассейна вырос на 3%

По итогам января—мая 2026 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна составил 108,5 млн тонн, увеличившись на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит АО «Морцентр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Рост перевалки позволил портам юга России вернуть лидерство среди морских бассейнов страны. По объему обработки грузов Азово-Черноморский бассейн опередил Балтийский, где перевалено 108,4 млн тонн, а также Дальневосточный бассейн с показателем 106,6 млн тонн.

Вместе с тем текущие результаты остаются ниже рекордных уровней предыдущих лет. Так, за первые пять месяцев 2024 года грузооборот бассейна достигал 126,6 млн тонн, а в 2025 году составлял 116,7 млн тонн.

Согласно данным Ассоциации морских торговых портов, крупнейшим портом бассейна по итогам января—апреля оставался Новороссийск, где было перевалено 51 млн тонн грузов, что на 4% меньше показателя годичной давности. Наиболее заметный рост продемонстрировал порт Тамань, увеличивший грузооборот на 40,6%, до 13,6 млн тонн. В порту Туапсе перевалка сократилась на 15%, до 5,9 млн тонн, в порту Кавказ — на 10,8%, до 3,8 млн тонн, в Ростове-на-Дону — на 19,9%, до 3,2 млн тонн.

По оценкам федеральных властей, к 2030 году объем перевалки грузов через порты Азово-Черноморского бассейна может вырасти до 363 млн тонн. Основной потенциал для наращивания мощностей связывают с дальнейшим развитием портовой инфраструктуры Новороссийска и Тамани.

Вячеслав Рыжков