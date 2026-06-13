Грузооборот в портах Азово-Черноморского бассейна вырос на 3% в 2026 году

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна по итогам января—мая 2026 года составил 108,5 млн тонн, увеличившись на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит АО «Морцентр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Благодаря росту перевалки южные порты вновь вышли на первое место среди морских бассейнов России, опередив порты Балтийского бассейна с показателем 108,4 млн тонн и Дальневосточного бассейна, где было перевалено 106,6 млн тонн грузов.

Вместе с тем текущие объемы остаются ниже рекордных значений предыдущих лет. Для сравнения, за первые пять месяцев 2024 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна достигал 126,6 млн тонн, а в 2025 году — 116,7 млн тонн.

По данным Ассоциации морских торговых портов, в январе—апреле крупнейшим портом бассейна по объему перевалки оставался Новороссийск, обработавший 51 млн тонн грузов, что на 4% меньше показателя годом ранее. Наиболее значительный рост продемонстрировал порт Тамань, где грузооборот увеличился на 40,6%, до 13,6 млн тонн. В порту Туапсе перевалка сократилась на 15%, до 5,9 млн тонн, в порту Кавказ — на 10,8%, до 3,8 млн тонн, а в Ростове-на-Дону — на 19,9%, до 3,2 млн тонн.

Согласно прогнозам федеральных властей, к 2030 году объем перевалки грузов через порты Азово-Черноморского бассейна может увеличиться до 363 млн тонн. Основной прирост мощностей ожидается за счет дальнейшего развития портовой инфраструктуры Новороссийска и Тамани.

Вячеслав Рыжков