Ливни вызвали подтопление 121 придомовой территории в Краснодаре

В Краснодаре продолжаются работы по ликвидации последствий сильного ливня с градом. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в городе зафиксировано 276 обращений, связанных с откачкой воды: 155 — о подтоплении проезжей части и 121 — о подтоплении придомовых территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Коммунальные службы и спасатели работали над устранением последствий непогоды в течение ночи и продолжили работу утром. По оценкам специалистов, за сутки в городе выпало около 90 мм осадков, что соответствует полуторамесячной норме.

Как сообщил директор МКУ «Городская сеть ливневых канализаций» Артем Миронов, на 33 участках дорог были зафиксированы подтопления, однако на большинстве из них вода сошла через систему ливневой канализации. Дополнительная техника направлена на проблемные участки, включая Ростовское шоссе, микрорайон Музыкальный и улицу Ратной Славы.

Спасательные службы продолжают работы после ночной смены. Откачка воды ведется на улице Домбайской, 10/1 и ряде адресов на улице Дачной. Всего за сутки службой спасения выполнено 39 выездов, в работе остаются более 30 заявок.

Краснодарский водоканал сообщил, что за сутки откачал более 500 кубометров воды. Работы велись на ряде городских улиц, включая 40-летия Победы, Крупской, Механическую, 2-й Пластунский проезд, Юннатов, Клиническую и Садовую, а также в районе БСМП. Откачка продолжается.

Жители могут оставить заявку на устранение подтоплений по телефону ЕДДС, в экстренных ситуациях — по номеру 112.

Вячеслав Рыжков