Возле крупнейшей в Прикамье электростанции продается тепличный комплекс

В Добрянке рядом с Пермской ГРЭС (ул.Тюсевская ул.,1) выставлен на продажу тепличный комплекс. Согласно объявлению на Avito, за объект продавец просит 35 млн руб. В состав комплекса входят административно-бытовой корпус, земельный участок в 8,6 га, хозяйственный корпус площадью 790 кв.м., теплицы площадью 4,5 тыс. кв.м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт Авито Фото: Сайт Авито

По указанному адресу работает ООО «Агрохолдинг «Добрянский» (бренд «Зеленый город»). В ВК копани указано, что она выращивает овощи закрытого грунта, зелень, а также цветы. По данным Rusprofile, выручка ООО в 2025 году- 297 тыс. руб., чистая прибыль - 23 тыс. руб. 100% долей ООО принадлежит Людмиле Шибановой.

Тепличное хозяйство ранее было связано с Пермской ГРЭС, находится на промплощадке. Ранее это было производственно-технологическое предприятие ООО «Тепличное хозяйство». В 2018 году в рамках банкротства имущественный комплекс предприятия был продан.