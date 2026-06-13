На 7 заправках «АТАН» в Севастополе открыта свободная продажа бензина нескольких марок

В Севастополе с 10:00 на семи автозаправочных станциях сети «АТАН» организована свободная продажа топлива. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным властей, в продаже доступны бензин марок АИ-92, АИ-95 Ultra, АИ-100, а также дизельное топливо Ultra. Реализация осуществляется на следующих АЗС: в селе Верхнесадовое (№61, дизель Ultra), на улице Горпищенко, 155 (№68, АИ-92 и дизель Ultra), на улице Хрусталева, 62 (№81, АИ-92, АИ-95 Ultra, АИ-100), на Столетовском проспекте, 5 (№84, АИ-92 и дизель Ultra), в селе Гончарное на улице Дрыгина, 16 (№161, АИ-92 и АИ-95 Ultra), в Балаклаве на улице Новикова, 51б (№167, АИ-92), а также в Инкермане на Симферопольском шоссе, 18А (№168, АИ-92, АИ-95 Ultra и дизель Ultra).

При этом в сети АЗС «ТЭС» заправка продолжается исключительно по QR-кодам. Отпуск топлива осуществляется только в баки транспортных средств, выдача в канистры запрещена.

Вячеслав Рыжков