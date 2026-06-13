Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в порту Тамань после атаки БПЛА

Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в порту Тамань Краснодарского края после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, инцидент произошел 13 июня 2026 года. В результате атаки имеются пострадавшие, зафиксированы повреждения объектов портовой инфраструктуры. Новороссийский транспортный прокурор координирует работу правоохранительных и иных экстренных служб на месте происшествия.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в ночь на 13 июня беспилотники атаковали Темрюкский район. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории морского терминала. Один человек погиб, еще трое получили травмы различной степени тяжести.

Для ликвидации возгорания привлечены 96 человек и более 30 единиц техники, включая силы МЧС России. Работы по тушению продолжаются.

Вячеслав Рыжков