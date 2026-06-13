Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске отражают атаку БПЛА

В Новороссийске идет отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, все экстренные, оперативные и коммунальные службы переведены в режим максимальной готовности. Жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности, отойти от окон и оставаться в безопасных местах.

Городские власти также напомнили о запрете на публикацию в интернете фото- и видеоматериалов, связанных с работой средств противовоздушной обороны, систем защиты объектов, а также специальных и оперативных служб.

Ранее в Новороссийске была включена сирена оповещения «Внимание всем» в связи с угрозой атаки беспилотников.

Вячеслав Рыжков

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд