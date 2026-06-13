Угроза БПЛА объявлена в Анапе

В Анапе объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. В администрации города призвали жителей и гостей курорта соблюдать меры безопасности и следовать указаниям экстренных служб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В случае включения сигнала оповещения «Внимание всем» гражданам, находящимся дома, рекомендуется не выходить на улицу и укрыться в помещениях без окон — в ванной комнате, туалете, коридоре или кладовой. Также следует отказаться от использования лифтов и держаться подальше от оконных и дверных проемов.

Находящимся на улице рекомендовано укрыться в подвальных помещениях, цокольных этажах зданий или подземных парковках. Власти предупреждают, что использовать для укрытия автомобили, остановочные павильоны или находиться у стен многоквартирных домов небезопасно.

Водителям в случае получения сигнала тревоги следует остановить транспортное средство, покинуть его и найти надежное укрытие либо лечь на землю и переместиться в безопасное место.

Власти также напомнили о запрете на публикацию в интернете фотографий и видеозаписей беспилотников, работы средств противовоздушной обороны, а также специальных и оперативных служб. По их данным, такая информация может быть использована для корректировки последующих атак.

Жителей и туристов призвали сохранять спокойствие, следить за сообщениями официальных источников и ожидать отмены сигнала опасности. Для обращения в экстренные службы действует единый номер 112.

Вячеслав Рыжков